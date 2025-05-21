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Шахназаров оценил возможность съемок фильма про Путина: «Сейчас нельзя делать»

Народный артист РФ Шахназаров заявил, что сейчас нельзя снимать фильм про Путина
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров заявил, что создание фильма про президента России Владимира Путина будет воспринято как спекуляция на данный момент. Слова народного артиста России передает издание «Абзац».

«Про Путина сейчас нельзя делать кино, пока его история не закончена», — высказался кинематографист.

Шахназаров назвал лидера РФ слишком значимой фигурой, итог президентства которой нужно прежде осмыслить.

«Масштаб виден на расстоянии. Путин — фигура масштабная, поэтому должно какое-то время пройти, надо оценить, что и как, и тогда, наверное, появится [кино]», — уточнил артист.

До этого Шахназаров предлагал ввести в России пошлины на зарубежное кино. Он привел в пример недавнее похожее решение американского лидера Дональда Трампа и уверил, что такая идея могла бы прижиться в РФ. Кинематографист также выразил опасения, что на данный момент российский кинорынок в настоящее время не защищен.

Накануне председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков заявил, что фильмы голливудских студий вернутся в Россию весной 2026 года в ограниченном формате.

Ранее стало известно, что роман Эдуарда Лимонова «Москва майская» вышел в России с зацензуренными строками.

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