Шахназаров считает, что в России нужно ввести пошлины на зарубежное кино

В России нужно ввести пошлины на зарубежное кино. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», народный артист Карен Шахназаров.

По его словам, российский кинорынок в настоящее время не защищен, а это необходимо делать. В пример он привел идею американского президента Дональда Трампа о вводе пошлин на фильмы, снятые за пределами страны.

Шахназаров уверен, что такая идея могла бы прижиться и в России.

«Поэтому надо [прикладывать] какие-то усилия, в том числе <...> не запрещать [зарубежное кино], но вводить пошлины. Давать какие-то преференции своим производителям», — сказал режиссер.

Гендиректор «Мосфильма» также высказался на тему возвращения голливудского кино в Россию. По его мнению, пока рано об этом говорить, так как это достаточно сложный процесс.

15 мая Шахназаров рассказал журналистам, что представители студии обсуждали возможное сотрудничество с китайскими кинематографистами.

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