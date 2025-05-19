Видео: в Сургуте представители Русской общины «угомонили» шумных дрифтеров

В Сургуте на видео попало, как представители Русской общины наказали дрифтеров

В Сургуте представители «Русской Общины» успокоили шумных дрифтеров, которые мешали местным жителям. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

«Дружина Сургута угомонила шумных дрифтеров и их агрессивных друзей, которые не давали покоя местным жителям. Буйная толпа молодых неадекватов облюбовала площадку перед магазином, где они сильно шумели и вели себя вызывающе», — говорится в сообщении.

По информации источника, граждане пожаловались на поведение нарушителей, после чего мужчины оперативно приехали и попытались объяснить сургутянам, что нельзя нарушать общественный порядок, но те не послушались. На место инцидента прибыли силовики.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчины разговаривают с нарушителями, при этом некоторые – сидят в автомобилях. Кроме того, представители «Русской Общины» проверяют машины, а также просят водителей не шуметь.

До этого сообщалось, что в Москве люди обвесили мусором автомобиль нарушителя и сфотографировали.

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