Волочкова раскрыла возможную причину смерти балерины Аллы Осипенко

Балерина Анастасия Волочкова рассказала «Газете.Ru», что скончавшаяся на 93-м году жизни звезда мирового балета Алла Осипенко была больна раком, однако сама не знала об этом. По ее словам, в последнее время у артистки были большие проблемы со зрением.

«У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у нее был человек, который ее поклонницей являлась, ее зовут Наталья Борисовна. И Наталья Борисовна отвозила ее вчера в час ночи в больницу, где она скончалась в 6 утра. Оказывается, у нее была онкология. Но ей, Алле Евгеньевне, никто не говорил об этом, чтобы ее не расстраивать, ну, 93 года человеку. И она моей дочери давала наставления и говорила о том, какая у нее талантливая мама, чтобы она меня берегла. Мы с Лешей ездили к ней на дачу, и это было все очень трогательно, она почти уже ничего не видела, это было четыре года назад», — сказала она.

Волочкова вспомнила, что Осипенко всегда поддерживала ее в трудные моменты жизни и видела в ней потенциал.

«Это великая русская балерина, которая дала мне свои знания, она передала мне свой талант, это великий человек. Я всем своим педагогам молюсь в церкви каждый раз, когда туда попадаю. Просто это для меня утрата, потому что уходят педагоги из моей жизни, а я самая счастливая балерина на этой земле. Я однажды ехала в Санкт-Петербург в поезде и записала список педагогов, которым я благодарна, которые меня учили — их больше 50. Ни у одной балерины в мире нет такого количества педагогов, и одним из основных являлась Алла Осипенко, потому что я не забуду ее поступка так же, как поступка Майи Плесецкой, когда от меня все отказались после незаконного увольнения из Большого театра, и со мной остались мэтры, потому что они видели во мне балерину, потенциал», — добавила она.

12 мая стало известно, что в Санкт-Петербурге в возрасте 92 лет скончалась звезда мирового балета Алла Осипенко.

Балерина училась у Агриппины Вагановой, танцевала ведущие партии в постановках советских балетмейстеров Леонида Якобсона, Бориса Эйфмана и Юрия Григоровича. Известность Осипенко принесла партия Хозяйки медной горы в балете «Каменный цветок» Григоровича, поставленном в Кировском театре в 1957 году. Для роли женщины-ящерицы впервые в истории советского балета она вышла без пачки — в трико. С конца 1980-х артистка преподавала в балетных труппах Италии, Франции, США, Канады и России.

Подробнее о воспоминаниях Анастасии Волочковой об Алле Осипенко — в колонке балерины для «Газеты.Ru».

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