Группу «Ленинград» письменно обязали соблюдать законы РФ в Новосибирске

Группу «Ленинград» обязали подписать гарантийное письмо перед концертом в Новосибирске о том, что на выступлении не будут находиться несовершеннолетние. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики правительства Новосибирской области.

По словам местных властей, с помощью юридического документа они решили «дополнительно» обязать «Ленинград» соблюдать законодательство РФ. Также, отметили в департаменте, перед концертом у всех посетителей будут тщательно проверять паспорта.

11 мая стало известно, что организация под названием «Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» потребовала от местных властей отменить концерты группы «Ленинград». В обращении активистов утверждается, что группа пропагандирует сквернословие, употребление алкоголя и вседозволенность, а образ лидера группы Сергея Шнурова приводит к «подрыву семейных ценностей».

Позднее фронтмен коллектива Сергей Шнуров назвал губительными для русской культуры требования отменить концерты «Ленинграда» в Сибири. По его словам, взрослые люди приходят на выступления «по доброй воле», — он не понимает попыток общественников помешать «делать то, что не противозаконно».

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