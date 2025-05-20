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У блогерши Виты Чиковани украли телефон в Бразилии: «Антон, бежим!»

В Сан-Пауло украли телефон у блогерши Виты Чиковани во время съемок тревел-шоу
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vi_chikovani/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У блогерши Виолетты Чиковани украли телефон во время съемок шоу «Приехали!». Об этом сообщает «СтарХит» в Telegram-канале.

Издание опубликовало видео тизера проекта, в котором показали инцидент с кражей. В ролике Чиковани записывает подводку к передаче, когда к ней резко подбегает незнакомец и выхватывает телефон. Телеведущая сразу же реагирует, говоря оператору: ««Антон, телефон. Телефон, бежим [за преступником]!»

«У Виты Чиковани во время съемок в Сан-Пауло украли телефон», — пояснено на видео.

Блогерша Виолетта Чиковани стала известна после участия в проекте «Влюбись, если сможешь», а также она снималась в «Новых звездах в Африке» и «Последнем герое. Остаться семьей». В сентябре 2024 года девушка стала ведущей тревел-шоу «Приехали!» на телеканале МУЗ-ТВ. В рамках проекта ей предстоит посетить Кубу, Мексику, Бразилию, Индию и Индонезию.

В конце января Вита Чиковани признавалась, что задумывается о ринопластике и уже делала пластические операции. Знаменитость призналась, что хейтеры критикуют ее нос в сети. При этом блогерша отмечала, что не трогает лицо и слила филлеры с губ.

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