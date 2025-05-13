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«Все по доброй воле»: Шнуров ответил на призыв отменить концерты «Ленинграда» в Сибири

Шнуров: требования отменить концерты «Ленинграда» в Сибири губительны для русской культуры
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Пресс-служба HiFi-стриминга Звук

Требования активистов отменить концерты группы «Ленинград» в Новосибирске губительны для богатой русской культуры. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер коллектива Сергей Шнуров. По его словам, взрослые люди приходят на выступления «по доброй воле», — он не понимает попыток общественников помешать «делать то, что не противозаконно».

«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. За собственные заработанные деньги, в свободное от работы время. Многие всей семьей, если детям уже исполнилось 18 лет. Все по доброй воле и обоюдному согласию. В нашей русской бане, может быть, и внешний вид, и темы разговоров тоже не устраивают «общественников», но это их личное дело. Могут, если хотят, ходить грязными или мыться в душе дома. Но другим-то зачем пытаться мешать делать то, что не противозаконно и даже приятно? Есть детские утренники — они для детей, есть вечера для тех кому за 60, — они для другой категории людей. Пытаться все привести к пошлой красоте коробок от шоколадных конфет губительно для разнообразной и такой богатой русской культуры», — сказал он.

Выступления «Ленинграда» должны состояться в «Сибирь-Арене» 29, 30 и 31 мая. В соцсетях группы сообщалось, что билеты на два концерта распроданы, поэтому было решено провести дополнительное выступление 29-го числа.

11 мая стало известно, что организация под названием «Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей» потребовала от местных властей отменить концерты группы «Ленинград». В обращении активистов утверждается, что группа пропагандирует сквернословие, употребление алкоголя и вседозволенность, а образ лидера группы Сергея Шнурова приводит к «подрыву семейных ценностей».

В мэрии города изданию «Подъем» сообщили, что получили 19 обращений с просьбой отменить мероприятия. А в департаменте культуры Новосибирска рассказали, что полученная петиция была перенаправлена в минспорт области как учредителю площадки.

Ранее Сергей Шнуров ранее высказался об идее запретить в России мат.

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