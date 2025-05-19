Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Государственного академического Большого театра, а также близким Юрия Григоровича в связи с кончиной хореографа. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Юрия Николаевича Григоровича», — говорится в сообщении.

Президент назвал артиста выдающимся хореографом, великим подвижником и созидателем, который олицетворял целую эпоху в истории русского и мирового балета. Он добавил, что поставленные Григоровичем спектакли покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов, а также являются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса.

Всемирно известный хореограф Юрий Григорович ушел из жизни в возрасте 98 лет. В 60-е годы он вдохнул новую жизнь в классический советский балет, благодаря ему мир увидел редакции классических постановок «Лебединого озера», а за билеты на «Щелкунчика» в его хореографии иногда идет нешуточная борьба. «Газета.Ru» — о вкладе Григоровича в историю советского и российского балета.

Ранее была названа дата и время прощания с хореографом Юрием Григоровичем.