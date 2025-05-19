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Названа дата и время прощания с хореографом Юрием Григоровичем

Премьер ГАБТ Родькин: прощание с Григоровичем пройдет 23 мая в Большом театре
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Александр Макаров/РИА Новости

Премьер Большого театра Денис Родькин сообщил в своем Telegram-канале, что прощание с хореографом Юрием Григоровичем состоится 23 мая.

«Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в 11.00 в историческом здании Большого театра. Вход с 10.00 - свободный», — написал Родькин.

Советский и российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни 19 мая. Он начинал свою карьеру как солист Мариинского театра, а первые спектакли ставил еще в конце 1940-х годов.

Широкая известность пришла к Григоровичу после балетов «Каменный цветок» и «Легенда о любви».

В 1964 году он возглавил балет Большого театра, поставив «Щелкунчика», «Спартака», «Ивана Грозного» и другие известные спектакли. Он переосмыслил классический репертуар и внес в знакомые сюжеты свои яркие авторские интерпретации.

Кроме того, Григорович активно работал за рубежом: ставил спектакли в Париже, Риме, Сеуле и других городах.

Ранее журналисты назвали причину смерти Григоровича.

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