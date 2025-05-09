Виктория Боня о восхождении на Эверест: «Готова пожертвовать жизнью»

Блогерша Виктория Боня опубликовала в своем Telegram-канале серию постов, посвященных ее восхождению на Эверест.

На протяжении 11 часов, призналась Боня, она проходила ледопад Кхумбу: знаменитость вышла в три часа ночи, а вернулась в лагерь к 12 часам. По словам звезды, там ей удалось наблюдать за удивительной красотой природы.

«Это для меня самое крутое место! Люди спрашивают, зачем ты ходишь, это же опасно? А ты понимаешь [в такие моменты], что ты и твоя жизнь — все, что тебя окружает, — нелепое по сравнению с мощью и красотой, которую сотворила сама мать природа. <…> Когда люди идут в горы, они получают настолько сильные эмоции, что готовы пожертвовать своей жизнью», — заявила блогерша.

Сейчас, отметила Боня, она вернулась в лагерь и планирует отправиться на отдых в поселок Намче-Базар, где проведет 3-4 дня. Блогерша заявила, что чувствует себя хорошо, но во время восхождения она испытывала проблемы со здоровьем.

«Я плохо спала, особенно во втором лагере на высоте 6400 метров. В первую ночь вообще галлюцинации какие-то были — какой-то повторяющийся бред, как в детстве при температуре <…> Вчера чуть-чуть получше, но тоже на фоне бреда», — раскрыла Боня.

1 мая Боня сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

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