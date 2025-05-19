Белоруссия выбрала участника «Интервидения»

Белоруссия выбрала участника международного музыкального конкурса «Интервидения». Об этом сообщается в Telegram-канале соревнования.

21-летняя Анастасия Кравченко представит Белоруссию на конкурсе, который состоится 20 сентября в России. Девушка получила большинство голосов жюри во время открытого отбора.

«Белоруссия определилась с участницей! На сцену Live Arena в Москве выйдет Анастасия Кравченко — яркая звезда новой белорусской музыки!» — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какую именно песню певица представит на «Интервидении».

Кравченко — лауреатка Международных вокальных конкурсов на Мальте, в Италии, Литве, Латвии, Болгарии, Украине и России. Суперфиналистка телевизионного проекта «X factor Беларусь», финалистка проекта «Залетай в тренды», лауреатка «Новой песни года» в Москве в 2022 и 2023 годах, лауреатка и победительница «Песни года Беларуси» в 2022, 2023, 2024 годах.

Накануне Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) назвал большой честью то, что он будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Интервидение».

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