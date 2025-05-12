Боня сообщила о проблемах со здоровьем и пережитом землетрясении

Блогерша Боня пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за восхождения на Эверест

Блогерша Виктория Боня сообщила в Telegram-канале, что страдает от герпеса.

Боня опубликовала в личном блоге селфи, на котором видно, что у нее нанесен крем на губу. Она сопроводила пост фразой: «Герпес меня таки настиг». По словам знаменитости, таким образом ее организм продемонстрировал, какой удар по иммунитету он получил во время восхождения на Эверест.

Также блогерша раскрыла, что вернулась в базовый лагерь на Эвересте. Она добавила, что сегодня также пережила землетрясение.

«Ночью было землетрясение. Я аж проснулась», — написала она.

1 мая Боня сообщила, что планирует возобновить восхождение на Эверест, несмотря на плохое самочувствие. Она рассказала, что до сих пор чувствует слабость после болезни, но ее вдохновила 60-летняя женщина, которая взошла на гору.

Недавно Боня призналась, что готова пожертвовать жизнью ради восхождения на Эверест. Сейчас знаменитость вернулась в лагерь и планирует отправиться на отдых в поселок Намче-Базар, где проведет 3-4 дня.

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