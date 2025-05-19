Умер известный российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщил ТАСС его помощник Александр Колесников.

О причинах смерти именитого артиста пока не сообщили.

Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов в истории российского балета и легенда сцены. Будущий народный артист СССР родился в 1927 году в Ленинграде. Он начал карьеру как артист балета, но вскоре перешел к постановочной работе. Широкую известность он получил благодаря работе в Кировском театре (ныне Мариинский), а позже стал главным балетмейстером Большого театра, где создал свои самые известные спектакли: «Спартак», «Иван Грозный», «Легенда о любви» и «Щелкунчик».

Григорович прославился тем, что сочетал классические традиции с мощной драматургией и эмоциональной выразительностью. Его постановки всегда отличались масштабом, точной хореографией и яркими образами. Даже после ухода с поста главного балетмейстера он продолжал ставить и обучать молодых артистов, оставаясь символом целой эпохи в отечественном балете.

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