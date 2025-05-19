На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Умер известный российский хореограф и балетмейстер Юрий Григорович

ТАСС: российский балетмейстер Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российский хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщил ТАСС его помощник Александр Колесников.

О причинах смерти именитого артиста пока не сообщили.

Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов в истории российского балета и легенда сцены. Будущий народный артист СССР родился в 1927 году в Ленинграде. Он начал карьеру как артист балета, но вскоре перешел к постановочной работе. Широкую известность он получил благодаря работе в Кировском театре (ныне Мариинский), а позже стал главным балетмейстером Большого театра, где создал свои самые известные спектакли: «Спартак», «Иван Грозный», «Легенда о любви» и «Щелкунчик».

Григорович прославился тем, что сочетал классические традиции с мощной драматургией и эмоциональной выразительностью. Его постановки всегда отличались масштабом, точной хореографией и яркими образами. Даже после ухода с поста главного балетмейстера он продолжал ставить и обучать молодых артистов, оставаясь символом целой эпохи в отечественном балете.

Ранее умерла звезда мирового балета Алла Осипенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами