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Вдовец Заворотнюк удвоил выручку своей школы фигурного катания

«Страсти»: выручка школы Петра Чернышева составила 265,7 млн рублей в 2024 году
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выручка спортивного учреждения «Школа Петра Чернышева» составила 265,7 млн рублей в 2024 году. Об этом сообщают «Страсти».

Фирма вдовца Анастасии Заворотнюк, отмечает сайт, заработала 20,7 млн рублей чистой прибыли. Еще годом ранее школа фигурного катания Чернышева выручила 116 млн рублей при чистой прибыли в 3 млн рублей.

«Страсти» также напоминают, что в 2024 году против фигуриста завели исполнительное производство, которое вскоре было прекращено после погашения им задолженности. На данный момент у спортсмена нет долгов.

Летом 2024 года сообщалось, что Анастасия Заворотнюк оказалась должна ФНС 140 тыс. рублей. Налоговый долг нашли у ИП актрисы, закрытого в сентябре 2023 года.

Анастасии Заворотнюк не стало 29 мая 2024 года. Ее счета заблокировали 1 июня, о налоге стало известно 4 июня.

В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до трагического финала. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье, где за ней ухаживал муж — фигурист Петр Чернышев. У Заворотнюк остались дети — 23-летний Майкл, 28-летняя Анна и 5-летняя Мила.

Ранее сообщалось, что на Лазареву потребовали завести уголовное дело и отобрать у нее бизнес в РФ.

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