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«Великий город»: Валерия и Пригожин раскрыли свое любимое место для отдыха

Пригожин и Валерия назвали Стамбул своим любимым местом для отдыха
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prigozhin_iosif/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия рассказали, что очень любят во время отпуска ездить в Турцию и бывают там каждый год. В беседе с Общественной Службой Новостей они назвали любимым местом для отдыха Стамбул, признавшись, что без ума от его роскошных исторических окрестностей.

«Этот великий город мы посещаем каждый год, там есть все — лучшие курортные зоны, отели, роскошная еда, у нас есть своя любимая зона для купаний, назвать не могу, а то фанаты заполонят», — заявил продюсер.

Если поехать в Турцию не удается, то звездная чета посещает российские курорты или отдыхает в пригородах Москвы, добавил Пригожин. В числе фаворитов он назвал Коломну, где семейная пара нашла магазин с «суперской пастилой», после чего пришлось купить сразу несколько коробок с лакомством. Еще одним плюсом города продюсер назвал любовь Валерии к местным театрам и музеям с большим количеством исторических экспонатов.

Напомним, до этого народная артистка России, певица Надежда Бабкина заявила, что всегда отдыхает на российских курортах, а от отпуска за границей отказывается. Она объяснила это невысокой культурой в других странах, подчеркнув, что вместо зарубежных путешествий предпочитает ежегодно бывать в Крыму.

Ранее Пригожин оценил вероятность возвращения России на «Евровидение».

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