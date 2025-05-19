«Великий город»: Валерия и Пригожин раскрыли свое любимое место для отдыха

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга певица Валерия рассказали, что очень любят во время отпуска ездить в Турцию и бывают там каждый год. В беседе с Общественной Службой Новостей они назвали любимым местом для отдыха Стамбул, признавшись, что без ума от его роскошных исторических окрестностей.

«Этот великий город мы посещаем каждый год, там есть все — лучшие курортные зоны, отели, роскошная еда, у нас есть своя любимая зона для купаний, назвать не могу, а то фанаты заполонят», — заявил продюсер.

Если поехать в Турцию не удается, то звездная чета посещает российские курорты или отдыхает в пригородах Москвы, добавил Пригожин. В числе фаворитов он назвал Коломну, где семейная пара нашла магазин с «суперской пастилой», после чего пришлось купить сразу несколько коробок с лакомством. Еще одним плюсом города продюсер назвал любовь Валерии к местным театрам и музеям с большим количеством исторических экспонатов.

Напомним, до этого народная артистка России, певица Надежда Бабкина заявила, что всегда отдыхает на российских курортах, а от отпуска за границей отказывается. Она объяснила это невысокой культурой в других странах, подчеркнув, что вместо зарубежных путешествий предпочитает ежегодно бывать в Крыму.

Ранее Пригожин оценил вероятность возвращения России на «Евровидение».