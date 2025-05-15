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Пригожин усомнился в возвращении России на «Евровидение»

Продюсер Пригожин: «Евровидению» удобно показать Россию в виде «Бурановских бабушек»
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин усомнился в беседе с ТАСС, что Россия вернется на «Евровидение».

Пригожин считает, что показ выступления «Бурановских бабушек» в полуфинале «Евровидения — 2025» не является намеком на возвращение России на конкурс. По мнению шоумена, европейцам выгодно представлять всю страну в виде бабушек.

«Просто им было удобно показать Россию в виде «Бурановских бабушек», — заявил шоумен.

Пригожин заявил, что «Евровидение» изжило себя, так как стало политизированным.

Пригожин также выступил против каких-либо националистических оскорблений после негативных комментариев о «Бурановских бабушках» в сети.

«Все эти националистические призывы по отношению к русским — я против подобного рода оскорблений. Нас этому учили в школе: исключить расовую ненависть, по национальному признаку и религиозному. Есть такое понятие, как культура, воспитание», — отметил продюсер.

В полуфинале «Евровидения — 2025» ведущие показали фрагмент выступления «Бурановских бабушек» на конкурсе в 2012 году. Их указали в числе рекордсменов шоу — у «Бабушек» был самый большой суммарный возраст участников (403 года).

Ранее «Бурановские бабушки» ответили на предложение снова выступить на «Евровидении».

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