На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анна Семенович пожаловалась на кишечный вирус

Певица Анна Семенович сообщила, что у нее кишечный вирус
close
Telegram-канал «Анна Семенович»

Певица Анна Семенович пожаловалась в Telegram-канале на состояние здоровья.

Семенович рассказала, что проснулась с высокой температурой – 37,8. Из-за плохого самочувствия артистке пришлось вызвать врача на дом. У певицы обнаружили кишечный вирус. По словам знаменитости, у нее болит тело, будто ее «побили палками».

«Состояние нестояния. Просто сил нет никаких – тело ломит, спину ломит, ноги ломит. Будьте аккуратны», — отметила исполнительница.

Семенович добавила, что поедет работать, несмотря на плохое самочувствие. Артистка планирует «напичкаться таблетками» и поехать в Екатеринбург на съемки.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

25 марта 2025 года Семенович удостоилась медали от президента России Владимира Путина. Награда «За труды в культуре и искусстве» присуждена с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Семенович раскрыла отношение к алкоголю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами