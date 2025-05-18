Анна Семенович пожаловалась на кишечный вирус

Певица Анна Семенович сообщила, что у нее кишечный вирус

Певица Анна Семенович пожаловалась в Telegram-канале на состояние здоровья.

Семенович рассказала, что проснулась с высокой температурой – 37,8. Из-за плохого самочувствия артистке пришлось вызвать врача на дом. У певицы обнаружили кишечный вирус. По словам знаменитости, у нее болит тело, будто ее «побили палками».

«Состояние нестояния. Просто сил нет никаких – тело ломит, спину ломит, ноги ломит. Будьте аккуратны», — отметила исполнительница.

Семенович добавила, что поедет работать, несмотря на плохое самочувствие. Артистка планирует «напичкаться таблетками» и поехать в Екатеринбург на съемки.

Анна Семенович стала наиболее известна после участия в коллективе «Блестящие». Она выступала в группе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м артистка ушла из группы и начала сольную карьеру.

25 марта 2025 года Семенович удостоилась медали от президента России Владимира Путина. Награда «За труды в культуре и искусстве» присуждена с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Ранее Семенович раскрыла отношение к алкоголю.