Лера Кудрявцева о своем 54-летии: «Не оскотинилась»

Телеведущая Лера Кудрявцева пожелала мира во всем мире в день своего 54-летия

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала в Telegram-канале пост, посвященный своему 54-летию, который ведущая «Секрета на миллион» отмечает 19 мая.

Кудрявцева поблагодарила мать и отца за жизнь и сестру, а также бога — за детей, профессию, друзей и любимого мужа.

«Спасибо за все испытания, за эмпатию, за слезы, переживания за всех — благодаря этому я еще чувствую себя человеком и радуюсь, что не оскотинилась», — написала знаменитость.

Телеведущая сравнила день рождения с «личным Новым годом». Она призналась, что желает только одного: «чтобы во всем мире был мир».

«Большего и не прошу. Спасибо!» — подытожила Кудрявцева.

Недавно Кудрявцева призналась на шоу «Звезды сошлись», что вздрагивает от воспоминаний о свадьбе с Игорем Макаровым. Телеведущая раскрывала, что мероприятие обошлось паре «очень дорого», но за все платил ее супруг.

Пышное торжество, на котором было около 300 человек, состоялось в одном из ресторанов Москвы в июне 2013 года. Сейчас, отмечала телеведущая, она бы скорее «тихо посидела в ресторанчике».

Ранее стало известно, что Павел Деревянко сделал предложение своей девушке перед футбольным матчем.