Лера Кудрявцева о свадьбе с Макаровым: «Было очень дорого»

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась на шоу «Звезды сошлись», что вздрагивает из-за воспоминаний о свадьбе с Игорем Макаровым.

Кудрявцева вспомнила, что на мероприятии были 300 человек. Пышное торжество состоялось в одном из ресторанов Москвы в июне 2013 года.

«Я была в таком стрессе. У меня были порванные платья какие-то, каблуки. Я три наряда сменила. Это такое было... Чисто понтануться! <...> Очень дорого было, но тогда муж все оплатил», — раскрыла знаменитость.

По словам звезды, на тот момент ей хотелось «порвать два баяна» ради грандиозного праздника. Сейчас, отметила телеведущая, она бы скорее «тихо посидела в ресторанчике». Кудрявцева также поделилась, что на ее свадьбе бесплатно пели Григорий Лепс, Любовь Успенская и группа «Руки вверх!»

«Самые знаменитые звезды пели бесплатно, а некоторые... Ну это заработок, это нормально. Кто-то может позволить себе, а кто-то нет», — заявила телеведущая.

12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь. В июне Макаров опроверг слухи о том, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

Ранее Волочкова заявила, что не виделась с дочерью после ее свадьбы.