Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лера Кудрявцева о свадьбе с Макаровым: «Было очень дорого»

Телеведущая Лера Кудрявцева вспомнила, что дорогую свадьбу оплатил ее муж
close
leratv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась на шоу «Звезды сошлись», что вздрагивает из-за воспоминаний о свадьбе с Игорем Макаровым.

Кудрявцева вспомнила, что на мероприятии были 300 человек. Пышное торжество состоялось в одном из ресторанов Москвы в июне 2013 года.

«Я была в таком стрессе. У меня были порванные платья какие-то, каблуки. Я три наряда сменила. Это такое было... Чисто понтануться! <...> Очень дорого было, но тогда муж все оплатил», — раскрыла знаменитость.

По словам звезды, на тот момент ей хотелось «порвать два баяна» ради грандиозного праздника. Сейчас, отметила телеведущая, она бы скорее «тихо посидела в ресторанчике». Кудрявцева также поделилась, что на ее свадьбе бесплатно пели Григорий Лепс, Любовь Успенская и группа «Руки вверх!»

«Самые знаменитые звезды пели бесплатно, а некоторые... Ну это заработок, это нормально. Кто-то может позволить себе, а кто-то нет», — заявила телеведущая.

12 января 2024 года Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь. В июне Макаров опроверг слухи о том, что ругался с женой. Он уверил, что все еще вместе с Кудрявцевой.

Ранее Волочкова заявила, что не виделась с дочерью после ее свадьбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами