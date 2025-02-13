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На Кевина Спейси подали очередной судебный иск

iPaper: на Кевина Спейси подали очередной судебный иск за домогательства
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Alberto Pezzali/AP

Актер Руари Кэннон подал судебный иск на Кевина Спейси за домогательства. Об этом сообщает The iPaper.

Кэннон утверждает, что Спейси приставал к нему в лондонском театре Old Vic в 2013 году, когда актеру было 21 год. Он требует возмещение ущерба за последствия предполагаемого инцидента, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что иск также распространяется и на культурное учреждение, которое, по словам Кэннона, несет ответственность за произошедшее, ведь тогда Спейси был художественным руководителем театра.

В июне 2024 года Спейси признавался, что у него забрали дом из-за многомиллионных долгов после судебных процессов. Спейси утверждал, что у него практически не осталось денег. Однако пока ему удается избежать банкротства.

Кевин Спейси был оправдан британским судом в июле 2023 года по обвинению в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами в ходе одного из самых громких судебных процессов #MeToo в стране. Все обвинения против него относились к 2000-м и 2010-м годам, когда актер был художественным руководителем лондонского театра Old Vic. Первые обвинения в домогательствах были выдвинуты актеру в 2017 году.

Ранее Кевин Спейси пожаловался на угрозы покупателя своего дома.

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