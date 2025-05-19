В Петербурге откроют памятник Сперанскому

В Санкт-Петербурге на площади перед Новым зданием Российской национальной библиотеки (РНБ) 19 мая торжественно откроют памятник российскому государственному деятелю, основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому (1772–1839). Об этом сообщается на сайте РНБ.

Почетное право открыть памятник будет предоставлено помощнику президента РФ Владимиру Мединскому, министру юстиции РФ Константину Чуйченко и губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову.

Авторами памятника являются скульптор Алексей Степаненко и архитекторы Сергей и Павел Букины, Евгений Кокорин и Мария Аверина. Высота фигуры составляет 3,5 м, а постамента, выполненного из гранита Балтики, — 2,795 м.

В день открытия памятника в РНБ начнет работу выставка «Михаил Сперанский — реформатор, законотворец, кодификатор».

В библиотеке подчеркнули, что важнейший период деятельности Сперанского был связан с работой по кодификации российского законодательства, результатом которой явилось составление Полного собрания законов Российской империи. Сперанский был не только сподвижником Александра I, но и воспитателем Александра II, реализовавшего реформы 1860-х годов, добавили в РНБ.

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