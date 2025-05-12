«Великие уходят, им на смену не приходит никто»: Волочкова — о своей наставнице Алле Осипенко

В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни скончалась звезда мирового балета Алла Осипенко. В беседе с «Газетой.Ru» ее ученица Анастасия Волочкова рассказала, что именно благодаря наставлениям педагога она поступила на службу в Мариинский театр. По словам балерины, Осипенко была одним из немногих наставников, кто поддерживал ее в трудные моменты жизни, а ее смерть — большая потеря для искусства.

Разговаривала сейчас с моим одноклассником, другом из Питера Лешей Кононовым — человеком, с которым мы первый раз поцеловались в кабинете математики, где меня принимали в балетное училище имени Ваганова. У меня с Аллой Осипенко связаны самые трогательные моменты.

Я могу сказать, что это последний педагог, который ушел из моей жизни, просто последний из всех мэтров, которые ушли из жизни.

И мы сейчас с Лешей говорили о том, что это для нас счастье, что мы еще пожили во времена, когда эти мэтры были живы. У меня остался единственный — это Юрий Григорович, ему 98 лет, а Алле Евгеньевне было 93.

Как мы с ней познакомились: мне было 14 лет, и мне нужно было развивать все мои данные. Они уже к тому моменту были развиты, все физические, которых у меня не было — ни растяжки, ни выворотности, ни подъема стопы, когда я пришла в балетное училище. А когда мне было 14 лет, я уже стала лучшей ученицей в школе, и меня взяла в свой класс Наталья Михайловна Дудинская, великая русская наша балерина. И мы с мамой моей поехали на стажировку к Алле Евгеньевне вместе с ней в Италию, во Флоренцию. Она помогала мне разучивать классические вариации, то есть была моим наставником. И потом произошло так, что она меня подготовила настолько хорошо, что меня взяли в Мариинский театр за год до окончания балетной академии. Меня принял в Мариинский театр художественный руководитель Мариинки Олег Михайлович Виноградов, с которым мы дружим до сих пор.

Столько было с ней уникальных моментов. Они были связаны с тем, что уже после этой стажировки — мы с мамой месяц там прожили во Флоренции — я в Мариинском театре танцевала, Алла Евгеньевна всегда приходила на мои спектакли, она вела меня и репетировала со мной. А когда я переехала в Большой театр, меня принял Владимир Васильев, я там поработала до 2003 года, то есть пять лет. И потом получилось так, что когда меня незаконно уволили из Большого театра в 2003 году, со мной отказались работать педагоги Большого театра, многих из которых тоже уже нет в живых. Они просто отказались, потому что побоялись. У меня есть мое шоу «Одержимость». Я всегда была одержима творчеством, с пяти лет я поставила перед собой цель стать балериной. У меня в шоу идет голос за кадром, что на все выпады в мой адрес я всегда отвечала и буду отвечать творчеством. И вот у меня было два концерта в Кремле через месяц после того, как меня уволили, и Алла Евгеньевна Осипенко оказалась единственным педагогом, кто не побоялся. Я поехала в Питер репетировать этот проект, и она мне помогла. И она не побоялась, потому что это были люди уходящие, вот эти мэтры искусства великого балета.

Они уходят из жизни, а им на смену не приходит никто. И поэтому, конечно, это утрата.

Мы с Лешей сейчас плакали. У Аллы Евгеньевны была очень большая проблема со зрением. Я приезжала к ней на дачу со своей дочкой. И у нее был человек, который ее поклонницей являлась, ее зовут Наталья Борисовна. И Наталья Борисовна отвозила ее вчера в час ночи в больницу, где она скончалась в 6 утра.

Оказывается, у нее была онкология. Но ей, Алле Евгеньевне, никто не говорил об этом, чтобы ее не расстраивать, ну, 93 года человеку.

И она моей дочери давала наставления и говорила о том, какая у нее талантливая мама, чтобы она меня берегла. Мы с Лешей ездили к ней на дачу, и это было все очень трогательно, она почти уже ничего не видела, это было четыре года назад.

Это великая русская балерина, которая дала мне свои знания, она передала мне свой талант, это великий человек. Я всем своим педагогам молюсь в церкви каждый раз, когда туда попадаю. Да у меня дома тут есть своя молельная комната. Просто это для меня утрата, потому что уходят педагоги из моей жизни, а я самая счастливая балерина на этой земле. Я однажды ехала в Санкт-Петербург в поезде и записала список педагогов, которым я благодарна, которые меня учили — их больше 50. Ни у одной балерины в мире нет такого количества педагогов, и одним из основных являлась Алла Осипенко, потому что я не забуду ее поступка так же, как поступка Майи Плесецкой, когда от меня все отказались после незаконного увольнения из Большого театра, и со мной остались мэтры, потому что они видели во мне балерину, потенциал.