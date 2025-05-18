Мэр Москвы рассказал о количестве посетителей «Ночи в музее»

Собянин: «Ночь в музее» в Москве посетили более 550 тысяч человек

Акцию «Ночь в музее» в Москве посетили более 550 тысяч человек, что в полтора раза больше, чем в 2024 году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в этом году акция проходила на 170 городских площадках. Собянин подчеркнул, что еще более 700 тысяч человек присоединились к «Ночи музеев» на онлайн-трансляциях.

Мэр Москвы добавил, что в этом году участникам акции искусственный интеллект помогал ориентироваться в программе мероприятий, а также подбирать маршруты с учетом интересов и давать информацию о выставках.

17 мая глава московского департамента культуры Алексей Фурсин открыл акцию «Ночь в музее» в Музее космонавтики.

Как уточняется, во время «Ночи в музее» в столице можно посетить свыше 600 мероприятий. «Газета.Ru» в преддверии акции писала о том, куда в ее рамках сходить — с собаками, за вкусовыми впечатлениями, яркими фото и просто чтобы хорошо отдохнуть.

Ранее музеи начали собирать послания россиян для капсул времени.