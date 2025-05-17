В Москве началась «Ночь в музее»

Глава московского департамента культуры Алексей Фурсин открыл акцию «Ночь в музее» в Музее космонавтики. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, акция проводится уже в 19-й раз.

«Пора, когда к музеям относились как к некому помещению, где сохраняются определенные ценности, прошла, теперь музеи экспериментируют с новыми форматами и другими видами искусств — от театра до музыкальных концертов, где-то будут даже показы мод», — рассказал Фурсин.

Как уточняется, во время «Ночи в музее» на 170 площадках столицы можно посетить свыше 600 мероприятий. «Газета.Ru» в преддверии акции писала о том, куда в ее рамках сходить — с собаками, за вкусовыми впечатлениями, яркими фото и просто чтобы хорошо отдохнуть.

Например, в Музее космонавтики проходит квест «Космическая экспедиция». Посетителям нужно сканировать QR-код, который откроет доступ к первой остановке квеста и предоставит уникальные факты о Юрии Гагарине и его смелом путешествии в бездну космоса. Далее, следуя по навигации, участники квеста попадают на увлекательную тропу, где каждая следующая остановка погружает их в захватывающие истории, связанные с покорением вселенной.

Ранее музеи начали собирать послания россиян для капсул времени.