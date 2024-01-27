«Интерес россиян к литературе Китая растет». Интервью с основателем издательства «Шанс» Му Пином Основатель издательства «Шанс» Му Пин: в РФ стали продавать больше книг из Китая

Международная компания «Шанс» — первое в России издательство китайской литературы на русском языке. Ее головное представительство находится в Москве, а филиалы — в Китае, Японии, Киргизии, Казахстане и Белоруссии. В интервью «Газете.Ru» основатель и гендиректор «Шанса» Му Пин рассказал о росте интереса российских читателей к китайской литературе, перспективах культурного обмена между странами в сфере книгоиздательства и подготовке мероприятий, приуроченных к перекрестным Годам культуры в России и Китае (2024-2025).

— Издательство «Шанс» появилось в Пекине в 2010 году, а через пять лет зашло на российский рынок. Почему вы решили издавать китайскую литературу именно в России?

— В 2010 году наша пекинская компания сотрудничала с небольшим российским дальневосточным издательством, и уже тогда мы понимали, что в России спрос на китайскую переводную литературу значительно превышает предложение. Существовал запрос читателей не только на китайскую классику, но и на историческую, научно-популярную, учебную, детскую и прочую литературу. Я принял решение создать первое в России профильное издательство китайской литературы с самым широким жанровым спектром — это и явилось отправной точкой.

— Какие книги вашего издательства стали бестселлерами в России? О чем они?

— За время своей работы мы издали много книг, которые имеют отличные показатели продаж, — и регулярно их переиздаем. Из книг, выпущенных в 2023 году, особенно хочется отметить классический китайский роман «Сказ о походе Чжэн Хэ в Западный океан» в двух томах автора Ло Маодэн, художественный роман «Обыкновенный мир» Лу Яо и самую известную книгу современного китайского писателя Чжоу Мэйсэня — криминальный роман «Во имя народа». Он впервые был представлен российской публике на международной ярмарке интеллектуальной литературы NON/FICTION в Москве и уже вызвал большой интерес у читателей.

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— Книги для российского рынка печатаются в типографиях России или Китая?

— Мы переводим и редактируем книги здесь, в России, в нашем московском издательстве. Печатаем наши книги также в российских типографиях — и нужно сказать, что они всегда обеспечивают отличное качество нашей продукции.

— Можно ли считать издательство китайской литературы в России прибыльным и перспективным бизнесом?

— Когда я только планировал заниматься этим бизнесом в России, мне казалось, что это очень перспективное направление — огромный рынок, есть свободная ниша и спрос. В общем, благоприятная обстановка для бизнеса. Но как только мы с командой всерьез занялись издательством китайской переводной литературы, стало понятно, что себестоимость наших книг чрезвычайно высока, а процесс работы над ними занимает очень много времени. Только перевод одной серьезной книги и ее научная редактура могут занять несколько месяцев. Но я хочу делать действительно качественный продукт для российских читателей — а значит, должен идти на дополнительные издержки. Как бы то ни было, я считаю книгоиздательство очень интересным бизнесом.

Можете считать меня последним романтиком, но я занимаюсь своим делом не только ради извлечения прибыли. Я ощущаю себя важным звеном в цепи культурного обмена между нашими странами. Сегодня мы наблюдаем все большее взаимодействие между Китаем и Россией. Интерес русских читателей к культуре Китая и нашей литературе растет с каждым годом. Так что, я думаю, расцвет нашего издательства еще впереди.

— Наблюдается ли изменение интереса к китайской литературе в России за последние два года?

— Мы наблюдаем рост интереса к китайской литературе ежегодно. Однако с уверенностью можно сказать, что в последние два года интерес повысился — это напрямую отражается на объемах наших продаж.

— В каких еще странах функционируют филиалы издательства? Является ли Россия среди них лидером?

— За годы присутствия на рынке компания активно развивалась и уже к 2024 году превратилась в интернациональную группу компаний с представительствами в разных странах и республиках. Сейчас наши филиалы работают в Китае, Японии, Кыргызстане, Казахстане и Белоруссии, но головное представительство «Шанса» располагается в Москве. Именно в московском издательстве ведется самая масштабная деятельность.

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— Существует ли статистика целевой аудитории (ЦА) книг «Шанса»? Люди какого возраста, пола и профессий в ней преобладают?

— Раз в год мы проводим анализ нашей ЦА, и если ранее нашими основными покупателями были синологи, студенты профильных вузов и люди, интересующиеся культурой Востока, то сегодня наша аудитория значительно расширилась. Это напрямую зависит от увеличения нашего издательского портфеля — чем больше новинок различных жанров мы выпускаем, тем большую аудиторию привлекаем.

— Зависит ли востребованность китайских книг от региона? Больше ли она на граничащем с Китаем Дальнем Востоке?

— Мы пока не ведем региональную статистику, на данный момент для нас в ней нет необходимости. Единственное, что можно сказать с уверенностью — наша литература максимально востребована в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород, Хабаровск, Владивосток.

— Каковы основные тенденции современной китайской литературы? Какие темы и жанры интересуют китайских читателей?

— Я не располагаю данными экспертных исследований по данному вопросу, но, основываясь на личном ощущении, думаю, что сейчас в китайском книгоиздательстве присутствует момент диверсификации — на рынке присутствует огромный выбор разнообразных книг, сложно выделить какую-то определенную тенденцию. Однако можно наблюдать некий спад интереса к серьезной классической литературе. Юные китайские читатели сейчас интересуются развлекательными жанрами — такими, как фантастика и нон-фикшн.

— Есть ли среди представленных издательством книг номинанты и лауреаты книжных конкурсов?

— Да, есть. Пожалуй, самый яркий пример — это научно-фантастический роман «Задача трех тел» популярного китайского писателя Лю Цысиня. Этот роман обрел широкое мировое признание и стал первой переводной книгой, номинированной на самые престижные литературные премии в области фантастики: «Хьюго», «Небьюла», «Локус», «Прометей» и другие.

— Можете ли назвать ваш личный топ-3 книг авторов из Китая?

— Из топ-10 самых продаваемых книг в Китае моими личными предпочтениями являются «Обыкновенный мир» Лу Яо, «Осажденная крепость» Цянь Чжуншу и «Жить» Хуа Юй. Роман «Обыкновенный мир» на русском языке уже выпустило наше издательство.

— Какие значимые произведения вы планируете представить в России в ближайшем будущем?

— В ближайшем будущем мы представим российским читателям несколько классических китайских произведений, в том числе серии книг современного китайского писателя Ван Мэна и известного китайского педагога Чжу Юнсиня об «образовании будущего» в Китае. Естественно, мы не оставили без внимания китайскую классическую литературу — книги «Шаньхайцзин» (русское название «Каталог гор и морей»), «Шуцзин» (русское название «Канон записей») и «Ичжоу» также будут представлены российскому читателю.

— Какие ваши любимые произведения русских авторов всех времен? Как они повлияли на вашу жизнь?

— Можно сказать, что русская литература сопровождала меня все мое детство и юность. Я часто говорю своим русским друзьям, что именно русская литература привела меня в Россию.

Моими любимыми произведениями русских писателей, как бы банально это ни звучало, являются «Война и мир», «Анна Каренина», рассказы Антона Павловича Чехова, поэзия Александра Пушкина и других, их действительно много. Хотя эти произведения были прочитаны мной десятилетия назад, они оставили в моей душе большой отклик и в определенной степени действительно повлияли на мою жизнь.

Русская литература заставила меня почувствовать, что сила книги огромна. Это не только мое личное ощущение, но и общее чувство многих китайцев моего поколения (а мне сейчас 57 лет). Среди людей старшего поколения в Китае большинство никогда не были в России, но они полны привязанности и любви к этой стране. Причина в том, что в их юности русская литература была очень распространена и популярна в Китае, и она сильно на них повлияла. Корни этого действительно глубоки, в Китае даже есть понятие «русский комплекс» — оно означает отношение к России большого количества людей, находящихся под влиянием русской литературы.

Поэтому я всегда верил, что литература действительно способна влиять на сознание человека, она заставляет его думать, наполняет его сердце переживаниями, любовью и добротой.

— Произведения каких лет наиболее востребованы у читателей? Успешно ли современные авторы конкурируют с великими классиками?

— В основном у взрослого поколения востребована литература русских и советских писателей с середины XIX по середину XX веков: Толстой, Достоевский, Горький, Островский и так далее. Также китайским читателям известны произведения более позднего времени — таких авторов, как Ерофеев, Довлатов, Сорокин. К сожалению, нужно сказать, что современные российские писатели почти не известны в КНР, и о наличии конкуренции с русскими классиками речи не идет.

— Помимо издания книг вы организуете в России специальные проекты («Китайская книжная полка», «Российско-китайский клуб писателей»). Расскажите о них подробнее.

— В 2022 году мы совместно с книжным магазином «Библио-Глобус» воплотили в жизнь проект «Российско-китайский клуб писателей», призванный стать платформой, способствующей укреплению творческого содружества российских и китайских писателей и литераторов. Под эгидой этого проекта мы уже провели более 10 презентаций для наших читателей. Так, в минувшем ноябре с презентацией книги «Девочка идет вперед» в Россию приезжали гости из Китая — известная писательница Жуань Мэй и главный редактор Детского издательства провинции Хэбэй Сунь Чжоань.

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Мы также активно развиваем наш эксклюзивный рекламно-просветительский проект «Китайская книжная полка» — размещаем индивидуальные выкладки с нашей литературой на брендированных конструкциях в книжных магазинах, вузах, значимых культурных объектах, общественных пространствах и офисах ведущих компаний. Сегодня китайские книжные полки уже размещены в более 150 локациях по всей России. Этот проект позволяет нашей литературе не «затеряться в толпе» и акцентировать на себе внимание читателя или потенциального покупателя.

— В Москве есть официальный магазин издательства. Какие у него преимущества перед популярными сетями книжных магазинов, где также продаются издания «Шанса»?

— В 2016 году компания «Шанс» в сотрудничестве с Чжэцзянской издательской группой открыли свой флагманский книжный магазин «Шанс» — первый в России специализированный магазин китайской литературы.

Говорить о конкуренции с популярными книжными сетями не приходится, у нас слишком разные концепции и масштаб. В нашем магазине представлены все жанры китайской переводной литературы, оригинальные китайские тексты, множество эксклюзивных сопутствующих товаров — аутентичные сувениры, альбомы, прописи и инструменты для каллиграфии, чай, чайные принадлежности и многое другое.

За время работы магазин стал визитной карточкой издательства «Шанс» и настоящей Меккой для китаеведов, студентов лингвистических вузов, носителей китайской культуры и обычных людей, интересующихся Китаем. Книжный магазин «Шанс» — это практически мини-музей китайской культуры, здесь можно не только обогатить свои знания, но и приятно и интересно провести время.

Помимо нашего физического магазина у нас также есть интернет-магазин, но мы не ограничиваемся этими каналами продаж — наши книги продаются во всех крупнейших книжных магазинах страны (оффлайн и онлайн), а также на маркетплейсах.

— В январе президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в 2024-2025 годах перекрестных Годов культуры в России и Китае. Планирует ли издательство принимать участие в организации мероприятий в рамках этой инициативы?

— В обычном рабочем режиме наше издательство ежегодно проводит более 10 крупных мероприятий, связанных с продвижением культуры Китая в России. После объявления данной инициативы президентом Путиным мы приложим еще больше усилий в этом направлении — и, надеюсь, наши мероприятия будут иметь еще больший интерес со стороны российской аудитории.

На 2024 год у нас уже запланирован ряд мероприятий и книжных презентаций, в частности по книге «Во имя народа». Совместно с телеканалом «Красная линия» мы активно продолжаем развивать телевизионный проект «Китай сегодня», в рамках которого представлены современные китайские документальные фильмы и художественные сериалы, рассказывающие о традициях и культуре Поднебесной, развитии деловой и социальных сфер и технологических достижениях современного Китая.

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— Как вы оцениваете перспективы культурного обмена между Россией и Китаем в сфере книгоиздательства?

— Думаю, что перспективы можно назвать позитивными, но это будет игра «в долгую». Для того, чтобы наладить действительно эффективный обмен в сфере книгоиздательства, нужно возобновить читательский интерес к авторам, а для этого необходимо провести масштабную популяризацию силами обеих стран. Сейчас мы только начинаем этот путь, но, я думаю, в результате нас ждет успех.