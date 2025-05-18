«Наименее кринжовые были эстонцы»: Милонов раскритиковал итоги «Евровидения-2025»

Победивший на «Евровидении-2025» представитель Австрии — писклявое существо, у которого нет музыкального слуха, заявил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал финал международного песенного конкурса «громким ужасом» и порадовался, что Россия в этом «содоме» не участвует.

«Есть хорошее выражение в русском языке — «тихий ужас», но в данном случае ужас был не тихий, а громкий. Все три победителя абсолютно одинаково достойны места в «Евровидении» хотя бы тем, что у них нет музыкального слуха. Облажались они просто безбожно. Честно говоря, с таким непопаданием в ноту мне было бы неудобно выходить на сцену даже сельского дома культуры. По традиции самым кринжом из всех троих победителей стало первое место (конкурс выиграл певец из Австрии JJ с песней Wasted Love. — «Газета.Ru»): вот это писклявое существо вообще без интересной мелодии, без интересной подачи. Я даже не понимаю, какого оно пола, но это, в общем-то, не важно, поскольку возможно половая дисфункция является наименьшим грехом этого человека. Ему просто лучше не петь. Ставший вторым Израиль по традиции выдал, видимо, какую-то знакомую кого-то — может быть, это подруга депутата израильского Кнессета. Петь девочка не умеет, к сожалению. Может быть она много курит или волнуется, потому что дыхалки у нее нет вообще, и слушать ее вздохи и одышку в микрофон — это, конечно, ужасно», — сказал Милонов.

Не вызвал симпатии парламентария и занявший третье место участник из Эстонии Томми Кэш, у которого немало российских поклонников. Его депутат назвал «непрофессиональным придурочным» человеком, хоть и «самым наименее кринжовым».

«Просто от эстонцев ничего никогда не ждешь, поэтому никогда и не разочаровываешься. И в данном случае вышел какой-то явно непрофессиональный придурочный человек, который что-то пытался сделать. Не надо слушать эстонцев, не надо на них смотреть, просто надо понимать, что это недоразумение на карте существует и оно будет кого-то выдавать каждый раз на песенный конкурс. Честно говоря, слава богу, что наконец-то наши музыкальные чиновники осознали, что туда не надо нам ездить. Мы долго просили, долго умоляли не посылать наших певцов в этот содом. Ну, все хорошо — не посылаем больше. И не надо. Пусть этот ад будет у Украины, у других стран, только не у нас», — заключил Милонов.

В этом году в «Евровидении», которое прошло в швейцарском Базеле, участвовали 37 стран. В финал вышли представители 26 государств, в том числе Норвегии, Литвы, Украины, Италии, Греции, Армении и Албании.

Победителем стал представитель Австрии JJ с композицией Wasted Love. Второе место — у израильтянки Юваль Рафаэль с романтической балладой под названием «New Day Will Rise». На третьей строчке расположился эстонский певец Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato.

Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года, так как Европейский вещательный союз (EBU) отстранил ее из-за конфликта на Украине. В EBU объяснили недопуск РФ тем, что ее участие может «нанести ущерб репутации» соревнования.

Ранее в Госдуме заявили, что уважающие себя страны на «Евровидении» не побеждают.