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В Госдуме выступили против проката американского фильма про Сталина

Депутат Драпеко призвала не выдавать прокатное удостоверение фильму «Молодой Сталин»
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М. Калашников из книги «С «Лейкой» и блокнотом»

Депутат Госдумы Елена Драпеко выступила против выдачи прокатного удостоверения американскому фильму «Молодой Сталин». Ее слова приводит издание «Абзац».

Драпенко заявила, что ранее зарубежные картины со Сталиным оскорбляли деятелей культуры. Она привела в пример британскую комедию про руководителя СССР. По мнению депутата, зарубежные кинематографисты снимают подобные работы, чтобы дискредитировать российские ценности.

«Сталин по-прежнему является одной из фигур, которой симпатизируют и которую уважают. Мы знаем все его недостатки, но знаем и великую роль, которую он сыграл в истории страны. Поэтому они хотят подорвать эту нашу веру в хорошее», — отметила Драпенко.

В апреле Variety сообщил, что венгерский режиссер Корнел Мундруцо снимет фильм об Иосифе Сталине «Революция по Камо».

Действие фильма развернется в период распада Российской империи, а сюжет расскажет о друзьях детства и будущих революционерах Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян) и Сосо (Иосиф Сталин).

Другие детали пока неизвестны. Над сценарием работали Павел Павликовский («Ида»), Бен Хопкинс («Лимонов. Баллада») и Ката Вебер, супруга Мундруцо.

Ранее сообщалось, что о переговорах США и России из-за конфликта на Украине снимут фильм.

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