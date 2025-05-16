О переговорах США и России из-за конфликта на Украине снимут фильм

Режиссер Серра работает над фильмом «Не от мира сего» о переговорах США и РФ

Каталонский режиссер Альберто Серра снимет фильм «Out of this World» («Не от мира сего»), посвященный «историческому соперничеству США и России». Об этом сообщает Variety.

Картина станет англоязычным дебютом постановщика. В фильме Серра планирует рассказать историю о том, как американская делегация отправляется в Россию, чтобы дипломатическим путем сократить экономическое санкционное обострение из-за конфликта на Украине.

Другие детали проекта пока не сообщаются. Известно, что над «Не от мира сего» работают сразу несколько международных компаний: Forma Pro Films (Латвия), Ideale Group, Les Films du Losange (Франция), Испания (Andergraun) и Германия (Pandora Film).

В конце апреля стало известно, что венгерский режиссер Корнел Мундруц снимет фильм об Иосифе Сталине «Революция по Камо» (в оригинале — «The Revolution According to Kamo»). Действие картины развернется в период распада Российской империи, а сюжет расскажет о друзьях детства и будущих революционерах Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян) и Сосо (Иосиф Сталин).

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