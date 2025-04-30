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Об Иосифе Сталине снимут фильм

Variety: режиссер Корнел Мундруцо снимет фильм «Революция по Камо» о Сталине
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РИА Новости

Венгерский режиссер Корнел Мундруц снимет фильм об Иосифе Сталине «Революция по Камо» (в оригинале — «The Revolution According to Kamo»). Об этом сообщает Variety.

Действие фильма развернется в период распада Российской империи, а сюжет расскажет о друзьях детства и будущих революционерах Камо (Симон Аршакович Тер-Петросян) и Сосо (Иосиф Сталин).

«В тени рушащегося мира двое мальчиков создают союз, который изменит ход истории. По мере того, как они достигают совершеннолетия, их игривая мечта о революции превращается в нечто гораздо более опасное: Сосо — харизматичный и безжалостный стратег — становится Иосифом Сталиным, а Камо, его горячо преданный друг и приспешник, становится жертвенной пешкой», — сказано в синопсисе проекта.

Другие детали пока неизвестны. Над сценарием работали Павел Павликовский («Ида»), Бен Хопкинс («Лимонов. Баллада») и Ката Вебер, супруга Мундруцо. Продажами на ближайшем Каннском кинорынке займется французская компания MK2 Films.

Недавно «Газета.Ru» рассказывала в большом материале о том, почему Гитлер не покинул Берлин вопреки логике и мольбам генералов.

Ранее сообщалось, что от роли в сериале «Ландыши» о мажорке и русском танкисте отказались 250 актеров.

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