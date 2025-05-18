Юрий Лоза раскритиковал телеконцерт Успенской: «Шумовая завеса»

Певец Юрий Лоза возмутился в Telegram-канале отсутствием качественного звука на ТВ.

Лоза раскритиковал юбилейный концерт Любови Успенской, транслировавшийся на телевидении.

«Ну это же ни в какие ворота не лезет! На сцене полный состав инструментов — тут и ритм-секция, и клавиша, и скрипунцы, и 5(!) человек на подпевках, а слушается всё это как неразборчивая шумовая завеса, пробиться через которую можно, только задрав до неприличия громкость микрофона», — заявил артист.

Лоза отметил, что микрофон артистки звучал с перегрузом. Он сравнил это выступление с прошлогодним концертом Селин Дион. По словам певца, у зарубежной артистки был примерно такой же состав музыкантов, однако звук был намного лучше. Исполнитель уверен, что крупные федеральные каналы могут привлекать на работу профессиональных звукорежиссеров со стороны, «если своих не осталось».

В мае Лоза заявил, что некоторым молодым исполнителям нужно запретить заниматься вокалом и выступать на сцене. В числе таких современных звезд он назвал Люсю Чеботину, Клаву Кову, Хабиба, Косту Лакосту и Ханну.

Ранее Юрия Лозу не пригласили спеть на концерте в честь дня Победы.