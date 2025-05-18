На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юрий Лоза раскритиковал телеконцерт Успенской: «Шумовая завеса»

Певец Лоза заявил, что на телевидении исчезли профессиональные звукорежиссеры
close
Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза возмутился в Telegram-канале отсутствием качественного звука на ТВ.

Лоза раскритиковал юбилейный концерт Любови Успенской, транслировавшийся на телевидении.

«Ну это же ни в какие ворота не лезет! На сцене полный состав инструментов — тут и ритм-секция, и клавиша, и скрипунцы, и 5(!) человек на подпевках, а слушается всё это как неразборчивая шумовая завеса, пробиться через которую можно, только задрав до неприличия громкость микрофона», — заявил артист.

Лоза отметил, что микрофон артистки звучал с перегрузом. Он сравнил это выступление с прошлогодним концертом Селин Дион. По словам певца, у зарубежной артистки был примерно такой же состав музыкантов, однако звук был намного лучше. Исполнитель уверен, что крупные федеральные каналы могут привлекать на работу профессиональных звукорежиссеров со стороны, «если своих не осталось».

В мае Лоза заявил, что некоторым молодым исполнителям нужно запретить заниматься вокалом и выступать на сцене. В числе таких современных звезд он назвал Люсю Чеботину, Клаву Кову, Хабиба, Косту Лакосту и Ханну.

Ранее Юрия Лозу не пригласили спеть на концерте в честь дня Победы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами