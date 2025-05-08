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Юрия Лозу не пригласили спеть на концерте в честь дня Победы

Певец Юрий Лоза заявил, что не предлагали поучаствовать в концерте в честь дня Победы
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Из личного архива Юрия Лозы

Певец Юрий Лоза заявил в Telegram-канале, что ему не предлагали спеть на концерте в честь дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Потому что патриотизм у нас приватизирован так же, как и все остальное», — заявил певец.

Лоза также опроверг, что отказался выступать бесплатно на 9 Мая. По его мнению, руководство одного из крупных каналов ненавидит его и постоянно пытается унизить.
«Ну да бог им судья», — отметил артист.

В День Победы на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет праздничный концерт с участием известных российских артистов. Начнется он с выступления народного артиста РФ Александра Розенбаума.

Также на сцену в этот день выйдут народные артисты РФ Василий Герелло и Дмитрий Певцов, заслуженная артистка России Пелагея, ансамбли «Песняры» и «Невские зори». Кроме того, в концертную программу вошли выступления городских творческих коллективов.

6 мая директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что вместе со своим возлюбленным певцом Shaman (Ярославом Дроновым) проведет праздничный концерт в Minecraft.

Ранее Пригожин назвал любимые песни о Великой Отечественной войне.

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