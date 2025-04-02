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Анна Седокова показала, что помогала семье бывшего мужа после его кончины

Певица Анна Седокова опровергла, что не помогала семье Тиммы после его кончины
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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не помогала семье бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, после его кончины.

Седокова сообщила, что открыла комментарии в социальных сетях, потому что «устала бояться». Она намекнула, что в окружении Тиммы есть люди, которые распространяют лживую информацию и пытаются пиариться на его кончине. По словам певицы, некоторые люди могли задать ей претензии и вопросы в личном общении, но никто этого не делает.

«А возить грязь для того, чтобы еще раз чье-то имя написали газеты и подписчики подписались? Вещи я вам не передала? Чеки присоединить из доставки? Лучше, что вы можете сделать, это организовать турнир памяти или школу. Организовать игру памяти Яниса. А не продавать его кроссовки или щенков моей собаки», — заявила певица.

Седокова призналась, что не может самостоятельно организовать благотворительное мероприятие в честь экс-супруга из-за травли. Она также прикрепила скриншот из переписки с сестрой Тиммы. В них она договаривается об отправке вещей баскетболиста и показывает чек.
Седокова призвала оставить ее и Тимму в покое.

«Все, давайте прекращать этот цирк. Пусть в нем останутся «бешеные клоуны», жаждущие славы», — отметила артистка.

Ранее семья Яниса Тиммы обвинила Анну Седокову в краже.

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