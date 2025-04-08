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Седокова заблокировала отца бывшего мужа во всех соцсетях

Отец Яниса Тиммы Райтис заявил, что Седокова заблокировала его во всех соцсетях
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ТНТ

Отец баскетболиста Яниса Тиммы Райтис заявил в беседе с NEWS.ru, что его бывшая невестка, певица Анна Седокова, заблокировала его во всех социальных сетях.

Тимма отметил, что не использует никакие сторонние приложения, чтобы следить за аккаунтами Седоковой.

«Она мне не особо интересна, для меня все понятно с нею, себя показала уже давно, я давно все о ней понял. Это алчная женщина», — заявил отец баскетболиста.

1 апреля Райтис опубликовал ролик, на котором продемонстрировал некоторые вещи из пропавшей личной коллекции сына. По словам мужчины, у него пока нет ответа на то, куда пропала личная коллекция сына. При этом друг Тиммы Марк Пугачев намекнул в комментариях, что вещи баскетболиста оставила себе певица Анна Седокова.

2 апреля Седокова намекнула, что в окружении Тиммы есть люди, которые распространяют лживую информацию и пытаются пиариться на его кончине. По словам певицы, некоторые люди могли задать ей претензии и вопросы в личном общении, но никто этого не делает. Певица опровергла, что не передавала вещи семье Тиммы. Она также предоставила чеки и переписку с сестрой баскетболиста.

Ранее Анна Седокова рассказала о попытках отвезти бывшего мужа к психологу.

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