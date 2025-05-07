В Севастополе запретили песни иноагентов

В Севастополе запретили исполнять песни артистов-иноагентов на открытых площадках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства города.

«Требование к репертуару: дополнить запретом на исполнение произведений лиц, включенных Минюстом РФ в реестр иностранных агентов», — отмечается в постановлении.

Кроме того, на открытых площадках нельзя будет исполнять композиции артистов, имеющих гражданство иностранных государств и территорий, включенных в перечень государств и территорий, «совершающих в отношении РФ недружественные действия».

Также, согласно новому постановлению, уличным артистам необходимо получать согласование на выступления.

Накануне рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, что вынужден перенести свои концерты в США, поскольку ему не выдали вовремя визу.

«В общем, визу задержали и обещают ее только в течении месяца. <…> Дерьмо случается. Но все, что не случается, — все к лучшему. Мы пока не поняли, к чему именно. Но точно к лучшему!» — сказал исполнитель.

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