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Назван победитель «Евровидения-2025»

«Евровидение-2025» выиграл представитель Австрии JJ с песней Wasted Love
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Denis Balibouse/Reuters

Международный песенный конкурс «Евровидение-2025» в швейцарском Базеле выиграл представитель Австрии JJ с композицией Wasted Love. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Второе место заняла израильтянка Юваль Рафаэль с романтической балладой под названием «New Day Will Rise». На третьей строчке расположился эстонский певец Томми Кэш с композицией Espresso Macchiato.

69-й международный конкурс песни в третий раз проходил в Швейцарии: предыдущие разы страна принимала соревнование в 1956 и 1989 годах. Всего в «Евровидении — 2025» участвовали 37 стран. В этом году в финал вышли представители Норвегии, Люксембурга, Эстонии, Израиля, Литвы, Испании, Украины, Великобритании, Австрии, Исландии, Латвии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Польши, Германии, Греции, Армении, Швейцарии, Мальты, Португалии, Дании, Швеции, Франции, Сан-Марино и Албании. Ведущими конкурса стали участница 1991 года Сандра Штудер, актриса и певица Мишель Хунцикер и стендап-комик Хейзел Брюггер.

Россия не принимает участие в «Евровидении» с 2022 года, так как Европейский вещательный союз (EBU) отстранил ее из-за конфликта на Украине. В EBU объяснили недопуск РФ тем, что ее участие может «нанести ущерб репутации» соревнования.

Ранее на «Евровидении» освистали певицу из Израиля.

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Евровидение — 2025
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