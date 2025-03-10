«Это нишевый фетиш»: звезда «Гарри Поттера» начала снимать контент для взрослых

Актриса Джесси Кейв завела на OnlyFans страницу для людей с фетишем на длинные волосы

Звезда «Гарри Поттера» Джесси Кейв призналась, что начала снимать видео для взрослых. На своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) 37-летняя актриса призналась, что завела аккаунт на сайте с доступом по подписке и контентом 18+ OnlyFans.

По словам Кейв, она будет делать контент для людей с «нишевым фетишем» на длинные волосы.

Актриса надеется, что подписчики ее страницы захотят слышать звуки, связанные с расчесыванием и «взмахиванием» волосами.

«Я стремлюсь к очень чистой эстетике. Буду делать чувственные вещи с волосами», — пообещала она.

Джесси Кейв полагает, что сможет много заработать на своей идее. Она предупредила, что в аккаунте не будет «ног и ягодиц», однако в шапке аккаунта актрисы стоит фото, на котором она демонстрирует ноги в носках и бедра в короткой юбке.

«Сова прилетает почти ежедневно. Предупреждение для волшебников: не буду делать откровенный сексуальный контент. Могу быть в нижнем белье», — написала Кейв, сделав несколько отсылок к «Гарри Поттеру».

В серии фильмов по произведениям Джоан Роулинг 37-летняя актриса сыграла Лаванду Браун.

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