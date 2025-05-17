Актриса Янковская сыграет с Райли Кио в дипломатическом триллере о США и России

Российская актриса Лиза Янковская дебютирует в голливудском кино — она снимется в дипломатическом триллере о переговорах США и России по Украине. Об этом сообщает Variety.

Фильм «Out of this World» («Не от мира сего») снимет каталонский режиссер Альберт Серра, главную роль в картине сыграет внучка Элвиса Пресли Райли Кио.

В центре сюжета картины окажутся американские дипломаты, которые прилетают в Россию в разгар конфликта на Украине. В фильме предусмотрены диалоги на русском и английском языке. До этого предполагалось, что в фильме примет участие Кристен Стюарт.

О съемках дипломатического триллера, посвященного многолетним напряженным отношениям России и США, стало известно накануне. Проект представили на Каннском международном кинорынке Marché du Film.

Ранее сообщалось, что Lil Pump хочет привезти киевлянина из мема «Гуччи Гэнг для бабулек» на концерт в Москве.