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Лиза Янковская дебютирует в голливудском кино

Актриса Янковская сыграет с Райли Кио в дипломатическом триллере о США и России
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Кадр из фильма «Ника»

Российская актриса Лиза Янковская дебютирует в голливудском кино — она снимется в дипломатическом триллере о переговорах США и России по Украине. Об этом сообщает Variety.

Фильм «Out of this World» («Не от мира сего») снимет каталонский режиссер Альберт Серра, главную роль в картине сыграет внучка Элвиса Пресли Райли Кио.

В центре сюжета картины окажутся американские дипломаты, которые прилетают в Россию в разгар конфликта на Украине. В фильме предусмотрены диалоги на русском и английском языке. До этого предполагалось, что в фильме примет участие Кристен Стюарт.

О съемках дипломатического триллера, посвященного многолетним напряженным отношениям России и США, стало известно накануне. Проект представили на Каннском международном кинорынке Marché du Film.

Ранее сообщалось, что Lil Pump хочет привезти киевлянина из мема «Гуччи Гэнг для бабулек» на концерт в Москве.

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