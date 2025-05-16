Lil Pump хочет привезти киевлянина из мема «Гуччи Гэнг для бабулек» на концерт в Москве

Американский рэпер Lil Pump (настоящее имя — Газзи Гарсия) попросил организаторов своего концерта в Москве привезти к нему мальчика, прославившегося благодаря мему «Гуччи Гэнг для бабулек на застолье». Об этом сообщает Mash.

Вирусный ролик, отмечает Telegram-канал, был снят в 2018 году подростком по имени Некит в Киеве. Будучи еще школьником, киевлянин записал видео, на котором зачитал перед тремя бабушками трек Lil Pump «Gucci Gang».

В 2024 году Lil Pump повторил завирусившийся ролик: он поздравил бабушку с 90-летием, зачитав тот же трек.

15 мая стало известно, что Lil Pump станет специальным гостем на шоу Offset в Москве, которое пройдет 14 июня 2025 года в московском «МТС Live Холле». Музыкант планирует дать полноценное шоу вместе с рэпером Offset, поэтому зрители уже сразу получат «два выступления звезд хип-хопа в один вечер». До этого организаторы были вынуждены перенести столичный концерт рэпера Offset с 18 и 26 апреля на середину июня «из-за личных обстоятельств артиста».

Lil Pump приобрел популярность после выхода трека «Gucci Gang», который занял третью строчку американского чарта Billboard Hot 100. Он также записал совместную композицию «I Love It» с Канье Уэстом, а его песня «Welcome to the Party» прозвучала в фильме «Дэдпул 2».

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