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Арестован фигурант дела о хищении более 95 млн рублей при строительстве для Мариинки

Арестован подрядчик по делу о хищении при строительстве академии Мариинского театра
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Булыкин Николай Дмитриевич/Wikimedia

В Санкт-Петербурге суд арестовал фигуранта дела о хищении при строительстве художественной академии Мариинского театра на сумму более 95 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов Петербурга.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подрядчика строительства — Арсена Мовсесяна. Его обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в конце 2023 года Мовсесян вместе со своей знакомой Викторией Кравченко, зная о финансировании из средств федерального бюджета государственного контракта, заключенного между Минкультом в лице Мариинского театра и подконтрольной Мовсесяну ООО «Компания «НК-Сити», изготовили подложные документы.

Целью этого, полагает следствие, было выполнение работ по строительству здания художественного производственного комбината Мариинки на улице Булавского. В поддельных документах они указали о якобы осуществленной поставке материалов и оборудования для строительства, после чего получили аванс в размере не менее 95,9 миллиона рублей.

Мовсесян был задержан 16 мая, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Кравченко также задержали, сейчас суд выбирает для нее меру пресечения.

Накануне представлявшаяся балериной Мариинского театра женщина стала фигуранткой пяти уголовных дел из-за махинаций с билетами на спектакль «Щелкунчик».

Ранее блогера-миллионника Гусейна Гасанова объявили в розыск.

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