«Балерина» стала фигуранткой пяти уголовных дел из-за махинаций в Мариинском

Представлявшаяся балериной Мариинского театра женщина стала фигуранткой пяти уголовных дел из-за махинаций с билетами на спектакль «Щелкунчик». Об этом сообщает «Фонтанка».

Она предлагала покупателям сэкономить на дорогих билетах, вследствие чего ущерб для посетителей театра составил от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей. Одна потерпевшая потеряла таким образом около 4 миллиона рублей.

Одна из потерпевших призналась, что посредница в ноябре 2024 года продала ей билеты дешевле обычной цены, после чего потерпевшая заказала у «проверенной» женщины 152 билета на «Щелкунчика» на общую сумму 590 тысяч рублей, включая места в партере и Царской ложе по 4,5 тысячи рублей за билет.

Покупатели билетов на даты до 25 декабря сумели попасть на спектакли, а после посредница ссылалась на сломанную служебную кассу и «двойные продажи». Потерпевшие обратились в полицию, и посредница частично уже вернула средства.

Служба безопасности Мариинского театра подтвердила мошенническую схему и инициировала расследование. Сама посредница сообщала, что рассчитывает на досудебное урегулирование.

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