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«Настроен по-боевому после Донецка»: мать Глеба Калюжного о его уходе в армию

Мать Калюжного Наталья подтвердила, что актер уходит на срочную службу
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мать актера Глеба Калюжного Наталья подтвердила, что он уходит в армию. О срочной службе 26-летнего сына она поговорила с изданием Super.

В каком роде войск Калюжному предстоит проходить срочную службу, пока неизвестно.

«Настроен он нормально, по-боевому, вернувшись из Донецка. По поводу того, как дальше будет развиваться карьера, пока тоже не знаю, но слышала, что в «Вампирах средней полосы» [сериале] его поменяют», — уточнила она.

6 марта актер вместе с адвокатом побывал на допросе в Следственном комитете. Поводом для вызова стало уголовное дело, накануне возбужденное по статье об уклонении от службы в армии.

Выяснилось, что Калюжный в течение нескольких лет игнорировал повестки и не имел законных оснований уклоняться от службы в Вооруженных силах РФ. Ему грозило до двух лет колонии.

Калюжный отправится на срочную службу в армию 27 мая, сообщил до этого агент артиста Григорий Сухов. По его словам, Калюжный уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8:00. Актер пока не знает, в каких войсках будет служить.

Ранее сообщалось, что перед службой в армии Калюжный снимется в фильме в Донецке.

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