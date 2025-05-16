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В России раскрыли крупную аферу с «Пушкинскими картами» на более чем 30 млн рублей

МВД: раскрыта афера с «Пушкинскими картами» в Рязани и Новосибирске

Сотрудники МВД и ФСБ раскрыли мошенническую схему с программой «Пушкинская карта», в результате которой из бюджета было похищено более 30 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее данным, преступная группировка действовала сразу в нескольких регионах, в том числе в Рязанской и Новосибирской областях. Аферисты регистрировались на платформе «PRO.Культура.РФ» и объявляли о проведении культурных мероприятий, которые в реальности не проходили. Билеты на них якобы приобретала молодежь по программе «Пушкинская карта», однако деньги за фиктивные события оседали в карманах мошенников.

В Рязани, по версии следствия, один из организаторов — бывший заведующий отдела местного музея — наладил подставную продажу билетов через посредников. Чтобы легализовать средства, он оформил ИП на родственников и знакомых, заключив с ними фиктивные договоры на проведение культурных мероприятий. В результате с апреля 2023-го по май 2024 года было похищено свыше 10 млн рублей, которые обналичивались и передавались организатору.

Подобная схема действовала и в Новосибирске. Там трое подозреваемых с мая по июль 2022 года продавали билеты на экскурсии стоимостью около 4 тыс. рублей каждая, которые фактически не проводились. Общий ущерб составил более 22,5 млн рублей.

Во время обысков у подозреваемых нашли крупные суммы наличных, банковские карты, технику и документы, подтверждающие незаконную деятельность.

По фактам мошенничества возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. На время следствия они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в МВД рассказали о типичном поведении мошенника.

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