Названа дата начала реалити-шоу с невестой Лепса и фрейлиной Киркорова

Психологическое реалити-шоу «Мастер игры» выйдет на экраны 17 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

На съемки шоу об интригах в Марокко отправились Денис Власенко, Леон Кемстач и Наталья Рудова, блогер Женя Ершов, «фрейлина Филиппа Киркорова» Марго Овсянникова, музыкальный продюсер Александр Толмацкий, внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева, ведущая «Матч ТВ» Камиля Харисова, блогер и невеста Григория Лепса Аврора Киба, а также шесть звезд «Битвы экстрасенсов»: Илья Ларионов, Дмитрий Матвеев, Никита Турчин, Саманта Адам, Николь Кузнецова и Наталья Бантеева.

Ведущим шоу стал Юрий Колокольников («Белый лотос», «Мастер и Маргарита»).

В число участников, как выяснилось сейчас, вошли актеры Вячеслав Чепурченко («Жуки»), Борис Дергачев («жЫЫЫзнь»), Сергей Романович («Чернобыль. Зона отчуждения», Наташа Бардо («Девушки с Макаровым»), Игорь Чехов, Даниил Вахрушев («Физрук»), спортсмен Кирилл Кошарин.

«Я решила принять участие в «Мастере игры» по нескольким причинам: у меня закончились съемки фильма, пятнадцать лет назад я влюбилась в Марокко и, помимо этого, мне всегда нравилось наблюдать за людьми и смотреть за их реакциями. Я думаю, в этом реалити харизма может помочь подружиться с другими участниками и завоевать их доверие, а для того, чтобы дойти до финала, скорее всего, пригодится интуиция», — говорит Наталья Бардо.

Трое игроков с самого начала будут «темными», их задача скрывать свою роль и устранять. «Светлые» будут вычислять предателей. Победит тот, кто сумеет просчитать и перехитрить всех.

Накануне Мариам Тилляева пошутила , что ей лучше не приезжать в Ташкент после «Мастера игры».

Ранее Shaman и Мизулина устроили двойное свидание с Лепсом и Кибой.