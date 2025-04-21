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Пи Дидди просил перенести суд из-за ретроградного Меркурия

Судья отказался переносить суд над рэпером Пи Дидди по астрологическим причинам
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Evan Agostini/Invision/AP

Американский рэпер Пи Дидди (настоящее имя Шон Комбс) хотел перенести дату суда из-за якобы неподходящего для судебного разбирательства «астрологического времени». Об этом сообщает Radar Online.

54-летний рэпер предстал перед федеральным судом Манхэттена 18 апреля, и окружной судья США Арун Субраманьян отклонил его просьбу об отсрочке судебного разбирательства на два месяца.

Официально команда юристов рэпера сослалась в качестве причины просьбы на задержки в получении доказательств от обвинения. Однако инсайдеры утверждают, что беспокойство Дидди связано с его увлечением астрологией.

«С учетом ретроградного Меркурия, недавнего затмения и других планетарных движений он убежден, что это худшее время для суда. Но судью не интересовали гороскопы — только сроки», — говорит источник.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

В начале апреля сообщалось, что бывшая девушка Пи Дидди даст показания против него.

Ранее «Кракену» с Александром Петровым пожелали собрать полмиллиарда в прокате.

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