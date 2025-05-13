Пи Дидди избивал партнершу на глазах у секс-работника

Рэпер Дидди (Пи Дидди, Diddy, настоящее имя Шон Комбс) избивал свою девушку на глазах у секс-работника. Об этом сообщает Variety.

На суде в Нью-Йорке Нью-Йорке свидетельские показания дал стриптизер Дэниел Филипп, оказывающий также эскорт-услуги. Он заявил, что Дидди нанимал его и заставлял заниматься сексом со своей девушкой Кэсси Вентурой у него на глазах за сумму в $3-6 тысяч.

Сам рэпер не участвовал в процессе, но, по словам Филиппа, внимательно смотрел и мастурбировал. Если рэпер не получал разрядки, он отказывался платить стриптизеру.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант, известный своими громкими секс-вечеринками, ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

Накануне Дидди отказался от сделки о признании вины.

Ранее стало известно, что Пи Дидди просил перенести суд из-за ретроградного Меркурия.