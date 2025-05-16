Участник «Евровидения-2025» от Эстонии, рэпер Томми Кэш (он же — Томас Таммеметс) рассказал в интервью изданию DW, что его связывают близкие отношения с фронтменом группы Little Big Ильей Прусикиным (признан в РФ иностранным агентом).

Кэш назвал Little Big первой группой в истории «Евровидения», которая обрушила YouTube своим треком «UNO». Он заявил, что если бы в тот год конкурс не отменили из-за пандемии коронавируса, то коллектив бы выиграл с вероятностью на 95%.

«Безумие! Они визионеры, классные ребята, очень крутые люди. Илья [Прусикин) для меня как старший брат», — подытожил музыкант.

Недавно в Базеле прошел второй полуфинал «Евровидения», по итогам которого в финал вышли представители Армении, Австрии, Дании, Финляндии, Греции, Израиля, Латвии, Литвы, Люксембурга и Мальты. Эстония и Украина тоже вышли в финал песенного конкурса. Украину на «Евровидении» представляет группа Ziferblat с композицией «Bird of Pray».

14 мая сообщалось, что Россия появилась на «Евровидении-2025». В первом полуфинале конкурса показали архивное выступление коллектива «Бурановские бабушки», которые представляли Россию в 2012 году.

Ранее сообщалось, что о переговорах США и России из-за конфликта на Украине снимут фильм.