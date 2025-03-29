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Умер актер из «Основного инстинкта»

В США в 86 лет умер актер Дэнис Арндт из сериала «Сверхъестественное»
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Walter McBride/Contributor/Getty Images

В США на 87 году жизни умер известный характерный актер Дэнис Арндт, сыгравший в том числе изумленного полицейского, разглядывающего Шэрон Стоун в сцене допроса в фильме «Основной инстинкт». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По словам близких звезды, Арндт скончался во вторник, 25 марта, в своем доме в городе Ашленд, расположенном в штате Орегон.

Дэнис Арндт родился 23 февраля 1939 года недалеко от Сиэтла. Во время войны во Вьетнаме он служил в американских ВВС и был удостоен боевых наград «Похвальная медаль» и «Пурпурное сердце». После службы он окончил Вашингтонский университет и несколько лет летал на вертолетах на Аляске, прежде чем вернулся в Сиэтл. Там он управлял многоквартирным домом, пока друг не убедил его пройти прослушивание на роль в местном театре. В итоге в 1972 году Арндт основал в городе театр Intiman. Он несколько раз снимался на телевидении, а в середине 1980-х его карьера пошла в гору.

Он появлялся в небольших ролях в сериалах «Она написала убийство», «Сверхъестественное», «Анатомия страсти» и «Хорошая борьба», а также фильмах «Бандитки», «Лоскутное одеяло» и «Далекий гром». Арндт много путешествовал по стране в рамках Орегонского Шекспировского фестиваля и исполнил роли в главных произведениях драматурга. В возрасте 77 лет актер единственный раз появился на Бродвее, где сыграл с Мэри-Луиз Паркер в двухактной постановке «Гейзенберг». За эту роль он был номинирован на премию «Тони».

Ранее умер Толстый монах из «Гарри Поттера».

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