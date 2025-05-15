Раскрыта стоимость билетов на выступление Ахеджаковой в Лондоне

Стоимость билета на спектакль «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой в главной роли доходит до 16 тыс. рублей в Великобритании. Об этом сообщают «Страсти».

Самый дешевый билет, отмечает сайт, обойдется зрителю в 6,6 тыс. рублей, а самый дорогой — в 16 тыс. рублей. Мероприятие пройдет 13 и 14 мая в Лондоне. На сцене также появятся Александра Ислентьева, Ольга Грудяева и Глеб Ромашевский.

Премьера постановки «Мой внук Вениамин» состоялась в июле 2015 года, она основана на пьесе Людмилы Улицкой (признана в РФ иностранным агентом). По сюжету главная героиня, Эсфирь Львовна, пытается найти своему сыну «правильную» невесту, но ее планы рушатся. В 2024-м году Ахеджакова уже выступала на европейской сцене с этой постановкой: в сентябре состоялся спектакль в Вене и Эсслингене-ам-Неккаре, а в октябре — в Стокгольме.

4 декабря SHOT опубликовал видео со спектакля Ахеджаковой «Мой внук Вениамин» в Лос-Анджелесе. В ролике поклонница подарила цветы Ахеджаковой и поблагодарила «за Украину» — на что получила ответ: «Слава Украине».

Ранее стало известно, что «Человек-улыбка» Василенко читает стихи на корпоративах за 2 млн рублей.