«Человек-улыбка» Василенко читает стихи на корпоративах за 2 млн рублей

Блогер из Ростова-на-Дону Николай Василенко (он же — «Лавандовый раф» и «Человек-улыбка») готов провести частное мероприятие, на котором прочтет слушателям стихи, за 2 млн рублей. Об этом сообщает Super.ru.

В эту сумму, отмечает издание, не входит налог. Также Super.ru заявляет, что в райдере Василенко указана оплата перелета бизнес-классом и проживание в люксовом номере.

В среднем корпоратив с чтением стихов от Николая Василенко составляет один час, но блогер готов продлить выступление «по настроению». Весь репертуар знаменитость утверждает лично.

Известно, что на данный момент блогер Николай Василенко владеет 50% акций ресторана «Дача», чистая прибыль которого составила 68 млн рублей в 2024 году. У него также есть ИП, занимающееся арендой и управлением недвижимостью.

Бизнесмен прославился в 2024 году благодаря видео, в которых он едет в машине и обращается к зрителям, рассказывая о погоде в городе и желая подписчикам хорошего дня. Всегда безмятежного и улыбчивого Василенко в Рунете называют человеком-антидепрессантом, живым воплощением лавандового рафа и ромашкового чая, амбассадором добра в России.

Ранее сообщалось, что актриса Кожевникова потратит 800 тыс. рублей за 4 дня в Турции.