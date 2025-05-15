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Россиянка пыталась поменять счетчики и лишилась 30 млн рублей

В Иркутске женщина отдала мошенникам 30 млн рублей за полгода

В Иркутске мошенники убедили местную жительницу в том, что ее накопления находятся в опасности и за полгода выманили у нее 30 млн рублей. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратился агент по недвижимости, который сообщил, что недавно провел сделку по продаже квартиры и заподозрил, что его клиентка сделала это не по собственной воле.

Выяснилось, что 48-летняя иркутянка полгода общалась по телефону с неизвестными. Сначала мошенники убедили ее в необходимости замены счетчиков. Получив личные данные, они заставили женщину поверить в то, что ее накопления в опасности. При этом преступники, выдававшие себя за работников Центрального банка, мониторинговой организации и спецслужб, завязали с ней «дружеские отношения», вели личную переписку и даже отправляли цветы.

За шесть месяцев потерпевшая продала две квартиры, гараж и машину, а также оформила кредит и перевела на указанные аферистами счета 30 млн рублей. Обман раскрылся только в момент, когда новым собственникам жилья по договору наступило время въезжать в квартиру. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники выманили у курянки 3,9 млн рублей и потребовали непристойное селфи.

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